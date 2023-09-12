ضبط 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار في القاهرة

كشفت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، أنّ 3 أشخاص مقيمين بالقاهرة، متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه وضبط المتهمين حال التنقيب عن الآثار داخل شقة كائنة بالطابق الأرضي في العقار المشار إليه، وعثر بداخله على حفرة قطرها 2×2 متر بعمق 4 أمتار، كما عُثر بداخلها على أدوات التنقيب.

وبمواجهتهم اعترفوا بأعمال الحفر داخل العقار المشار إليه مُستغلين كون العقار خالٍ من السكان بقصد التنقيب عن الآثار، واتخذت الإجراءات القانونية.