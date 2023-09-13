زلزال قوي يضرب تشيلي بشدة 6.1 درجة.. ولا أنباء عن إصابات

أكدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الأربعاء، تسجيل هزة أرضية عنيفة ضربت الساحل الغربي لتشيلي، موضحه أن قوة زلزال تشيلي بلغت 6.1 درجة على مقياس ريختر.

وأضافت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال، الذي وقع صباح اليوم، كان على بعد 147 كيلومتراً، شمال غرب مدينة «أنجا روا» التشيلية.

وأوضحت أن الهزة الأرضية وقعت على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، ولم ترد أي أخبار عن حدوث أي إصابات أو خسائر بشرية أو مادية.