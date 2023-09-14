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«قومي المرأة» في دمياط ينظم ورش تفصيل للزي المدرسي مجانا

كتب:

مني عبد الله
09:22 ص | الخميس 14 سبتمبر 2023
جانب من الورشة بدمياط

جانب من الورشة بدمياط

أطلق فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط، سلسلة من الورش المجانية لتدريب السيدات على كيفية تفصيل وخياطة الزي المدرسي، وذلك ضمن أنشطة المجلس القومي للمرأة بدمياط، في المدينة الصديقة للنساء بعزبة البرج، التي انطلقت اليوم وتستمر لمدة أسبوعين.

موديلات الزي المدرسي بطريقة تناسب المبتدئين

وقالت مروة نبيل مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط، لـ«الوطن»، إن أولى الورش بدأت اليوم، بتعليم تفصيل قميص المدارس بمقاسات مختلفة وبطريقة بسيطة للمبتدئين، إذ يسهل على ولية الأمر تنفيذها بالمنزل بهدف التخفيف من الأعباء على الأسر والتمكين الاقتصادي للمرأة، عن طريق تعليم السيدة حرفة لتكون مصدر دخل لها ولأسرتها، ومن جانب آخر الاعتماد على المنتج المحلي والصناعة اليدوية.

إقبال على الورش من السيدات

وأضافت أنه من بداية الورش، كان هناك إقبال كبير على الورشة الأولى، وقد حضر أكثر من 15 سيدة وفتاة من مدينة عزبة البرج والقرى المجاورة، وهناك عدد آخر حجزوا لباقي الورش لتعلم كيف يمكن تفصيل وخياطة الزي بطريقة بسيطة وسهلة، التي بدأت بقميص المدرسة ثم البناطيل والدريسات، بهدف الاكتفاء الذاتي وتشجيع على الصناعة اليدوية بأنواعها المختلفة.

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