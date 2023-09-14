تفاصيل 3 محاور رئيسية في خطة مصر للتحول لمركز لوجستي وتجاري عالمي

حددت وزارة النقل 3 محاور رئيسية في خطة مصر للتحول لمركز لوجستي وتجاري عالمي، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، موضحة أن جميع الأعمال تتم وفق المواصفات والمعايير العالمية، بما يضمن تحقيق الهدف الأمثل وتوفير عوائد اقتصادية سواء مباشرة في عملات أجنبية أو غير مباشرة كفرص عمل للشباب.

محاور خطة مصر للتحول لمركز لوجستي

تضمن تقرير لوزارة النقل، 3 محاور رئيسية في خطة مصر للتحول لمركز لوجستي وتجاري عالمي، وهي كالآتي:

- مشروعات قومية عملاقة تشمل إنشاء عدد من المحاور والممرات اللوجستية تربط البحرين الأحمر والمتوسط.

- تشييد الموانئ المتطورة والمناطق الصناعية.

- تحديث منظومات الإدارة والجمارك لزيادة التنافسية وفقاً للمعايير العالمية المتعارف عليها

مزايا خطة مصر للتحول لمركز لوجيستي وتجاري عالمي

- زيادة الدخل القومي لاسيما بالعملات الأجنبية

- توفير فرص عمل متميزة للشباب

وفي سياق متصل، أكدت وزارة النقل أن أبرز الجهود في هذا الملف هو افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض بمنياء الإسكندرية والتي تمكنت من استقبال السفن العملاقة، موضحة أن المحطة ذكية خضراء نُفذت بمعايير عالمية.

دخول ميناء الاسكندرية كأحد محطات الترانزيت فى المستقبل

وأشارت وزارة النقل إلى أن المحطة أسهمت في بدء دخول ميناء الاسكندرية كأحد محطات الترانزيت فى المستقبل بما يجعل مصر مركزا للتجارة واللوجستيات وجذب خدمات جديدة إلى الموانئ المصرية، بجانب جهود تطوير الموانئ البحرية الأخرى.