رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة برقم الجلوس.. «جار إعدادها الآن»

كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، عن أنّ نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة برقم الجلوس، ستكون متاحة عبر رابط موقع التنسيق الإكتروني عبر بوابة مصر الرقمية، فور الانتهاء منها مباشرة، وجار إعدادها تمهيدا لعرضها على وزير التعليم العالي، وإعلانها للطلاب الناجحين في امتحانات الدور الأول والثاني من امتحانات الثانوية العامة.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة برقم الجلوس

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أنّ رابط الموقع الإلكتروني هو النافذة الوحيدة للكشف عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة برقم الجلوس لطلاب الثانوية العامة 2023، وبعد الانتهاء من إعلان النتيجة سيتم تحديد موعد مرحلة تقليل الاغتراب والتحويل المناظر وغير المناظر بين الكليات والمعاهد المختلفة.

تنسيق الجامعات 2023

وتابعت المصادر، أنّ اليوم يشهد ختام تنسيق طلاب الشهادات الفنية، بعد إغلاق باب التسجيل لرغبات المرحلة الليلة، على أن تبدأ اللجنة العليا للتنسيق، فرز رغبات الطلاب وتوزيعهم على الكليات وفقاً للأعداد والنسب المقررة لهم.