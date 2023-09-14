تداول 18 ألف طن بضائع عامة بمواني البحر الأحمر.. ونقل 1320 راكبا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 12 سفينة وتم تداول 18000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 685 شاحنة و495 سيارة، وشملت حركة الواردات 5500 طن بضائع، 322 شاحنة و445 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 12500 طن بضائع، 363 شاحنة و50 سيارة.

تداول 1250 طن بضائع و200 شاحنة

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة دليلة بينما تغادر السفينتين الحرية وبوسيدون إكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينة دليلة، كما شهد ميناء نويبع تداول 1250 طن بضائع و200 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الثلاث وهي بريدج، سينا وايلة.

330 سيارة بوزن 660 طنا

كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة KALENA وعلى متنها 330 سيارة بوزن 660 طن قادمة من جدة، بينما تغادر السفينة AMBER-M وعلى متنها 6000 طن دقيق تصدير الي بورسودانن وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1320 راكبا.