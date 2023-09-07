الحالة المرورية اليوم.. كثافات على «دائري السلام» وسيولة في نفق الأزهر

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي ولمياء حمدين، الحالة المرورية اليوم 7 سبتمبر 2023.

الحالة المرورية في نفق الأزهر

ووفق التقرير، فتنتظم الحركة المرورية في نفق الأزهر، كما يشهد سيولة مرورية في الاتجاهين، وتظهر كثافات مرورية أعلى الدائري بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم عبر الطريق الزراعي، ونفس الأمر للمتجه من المنيب إلى الأوتوستراد والتجمع.

كما توجد بعض الكثافات في الاتجاه العكسي للقادم من منطقة المعادي إلى الجيزة، بالإضافة إلى القادم من مناطق التجمع الخامس وفي طريقه إلى البساتين وزهراء المعادي.

الحالة المرورية في شوارع الجيزة

وتشهد شوارع محافظة الجيزة سيولة مرورية في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان، وبالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة بدءً من نزلة كوبري فيصل وحتى شارع التحرير سنجد كثافات مرورية نسبية، وتوجد كثافات أخرى ظهرت أعلى كوبري الجامعة.

ويشهد محور صفط كثافات مرورية تزيد قبل إشارة جامعة القاهرة للقادم من أكتوبر إلى منطقة المهندسين ووسط البلد.