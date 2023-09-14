الإفراج عن 276 ألف طن أعلاف ذرة وصويا بـ116 مليون دولار

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الافراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي، موضحا أنه خلال الفترة من 25 أغسطس حتى 7 سبتمبر جرى الإفراج عن 276 ألف طن من الذرة وفول الصويا، بحوالي 116 مليون دولار.

الإفراج شمل 253 ألف طن من الذرة بحوالي 91 مليون دولار

وأضاف أن الإفراج شمل 253 ألف طن من الذرة بحوالي 91 مليون دولار وحوالي 23 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 17 مليون دولار، وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 8 ملايين دولار.

أشار إلى أن إجمالي ما جرى الإفراج عنه خلال الفترة من 16 أكتوبر 2022 حتى 7 سبتمبر 2023، بلغ 7.6 مليون طن بإجمالي مبلغ 3.6 مليار دولار.

توفير كميات في الأسواق من الذرة والصويا

وأكد أن الإفراج يستهدف توفير كميات في الأسواق من الذرة والصويا، وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن، وأيضا حيوانات المزرعة.

أوضح أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي، وبدعم من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الأعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.