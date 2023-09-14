مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب «تروسيكل» بمطروح

لقي طفل مصرعة وأصيب خمسة أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم إثر وقوع حادث انقلاب تروسيكل في طريق الدكرور بواحة سيوة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لتقديم الإسعافات الأولية لجميع المصابين، ونقلهم إلى أقرب مستشفى، وأخطر مأمور قسم شرطة سيوة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء وحالات مصابين حادث سيوة

واستقبل مستشفى سيوة المركزي، اليوم الخميس، مصابي حادث انقلاب تروسيكل، وهم: مها حسن أحمد 29 سنة من العامرية، يعاني من اشتباه كسر بالكتف الأيمن وجرح قطعى بالرأس، وفرح أحمد علي 9 سنوات من العامرية تعاني من اشتباه ارتجاج بالمخ مع كسر باليد اليسرى، ورقية أحمد على 6 سنوات من العامرية، تعاني من اشتباه ارتجاج بالمخ، وعلي أحمد علي 4 سنوات من العامرية، يعاني من جرح بالذقن، ويوسف عبد الله محمد 35 سنة، يعاني من اشتباه كسر بالفخذ والحوض، وعبد الله يوسف عبد الله 4 سنوات، جثة هامدة، وجرى التحفظ علي الجثة في ثلاجة الموتى واستكمال الرعاية الطبية العاجلة للمصابين من خلال فريق الانتشار السريع بقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى.

الشرطة تعاين الحادث

وانتقلت مباحث قسم شرطة سيوة إلي موقع الحادث في طريق الدكرور، وجاري الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير مفصل لجهات التحقيق وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.