مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالمنيا

لقي عامل مصرعه وأصيب 2 آخرين إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الدائري أمام مركز المنيا، وانتقلت سيارات فرع هيئة الإسعاف إلى مكان الحادث، ونقل الجثة والمصابين إلى المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي تباشر التحقيق في الحادث.

بلاغ بوقوع حادث بالطريق الدائري

تلقى اللواء محمد مصطفى مدير أمن المنيا، إخطارًا بوقوع حادث تصادم على الطريق الدائري، ووجود حالة وفاة ومصابين، وبانتقال الإسعاف والأجهزة الأمنية تبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة.

وأسفر الحادث عن مصرع حسين نمر طه، 25 عاما، عامل، وإصابة 2 آخرين بكسور وجروح متنوعة، وجار تحديد هويتهما.

نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى

وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى التأمين الصحي، والمصابين لمستشفى المنيا العام لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات.