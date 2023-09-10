فيلم ع الزيرو يحقق 41 ألف جنيه إيرادات في 24 ساعة

جاء فيلم ع الزيرو بطولة محمد رمضان، في المركز السادس بقائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما، حيث حقق أمس إيرادات تقدر بـ41 ألفا و412 جنيها، وسبقه في الترتيب بالقائمة أفلام العميل صفر، وش في وش، أولاد حريم كريم، بيت الروبي، مرعي البريمو، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وحقق فيلم ع الزيرو بطولة محمد رمضان، نحو 13 مليون جنيه على مدار 5 أسابيع عرض بالسينما، فيما حقق فيلم العميل صفر بطولة أكرم حسني خلال 3 أسابيع عرض نحو 26 مليون جنيه.

قصة فيلم ع الزيرو

وتدور قصة فيلم ع الزيرو في إطار إنساني مليئ بالتشويق والإثارة، من خلال شخصية حمزة دراجون الذي يؤدي دوره محمد رمضان، وبسبب مرض ابنه يجد نفسه متورطًا في مواقف صعبة تهدد حياته ومطارادت تتعلق بتجارة الأعضاء البشرية.

أبطال فيلم ع الزيرو

فيلم ع الزيرو بطولة محمد رمضان ونيللي كريم، إسلام إبراهيم، شريف دسوقي، محمد لطفي، جومانة مراد، الطفل منذر مهران، تأليف مدحت العدل، إخراج محمد العدل الشهير بـ ماندو، إنتاج جمال العدل وأحمد العدل وستديوهات فوكس.