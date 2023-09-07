فيلم ع الزيرو في المركز السابع بالسينما.. حقق 46 ألف جنيه أمس

حقق فيلم ع الزيرو من بطولة محمد رمضان، إيرادات في شباك تذاكر السينما، أمس، تُقدر بـ45 ألفًا و865 جنيه، ليحتل المركز السادس في قائمة الإيرادات اليومية بالسينما، ويسبقه في الترتيب أفلام «العميل صفر، وش في وش، أولاد حريم كريم، بيت الروبي، مرعي البريمو»، بحسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وجاء إجمالي إيرادات فيلم ع الزيرو بطولة محمد رمضان، على مدار 5 أسابيع عرض في السينما بنحو 13 مليون جنيه، فيما حقق فيلم العميل صفر بطولة أكرم حسني 22 مليون جنيه في 3 أسابيع عرض بالسينما.

أبطال فيلم ع الزيرو

فيلم ع الزيرو بطولة محمد رمضان ونيللي كريم، جومانا مراد، إسلام إبراهيم، شريف دسوقي، محمد لطفي، الطفل منذر مهران، وعدد من ضيوف الشرف، تأليف مدحت العدل، إخراج محمد العدل الشهير بـ ماندو، وإنتاج جمال العدل وأحمد العدل وستديوهات فوكس.

قصة فيلم ع الزيرو

تدور قصة فيلم ع الزيرو في إطار إنساني مليء بالتشويق والإثارة والأكشن، من خلال مطارادات يعيشها حمزة الشهير بـ«دراجون»، عندما تضطره الظروف للاحتكاك بعصابات خطيرة وتجارة الأعضاء البشرية بالتزامن مع مرض ابنه الوحيد.