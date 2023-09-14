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عضو بـ«النواب»: توجيهات السيسي بتطوير المواني توفر فرص عمل للشباب

كتب:

أحمد الشرقاوي
12:19 م | الخميس 14 سبتمبر 2023
ميناء

ميناء

قال النائب أسامة الأشموني، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير المواني البحرية والممرات اللوجستية على امتداد الجمهورية، لا سيما ممر العريش – طابا اللوجستي، تستهدف تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتفرد لمصر، وتوفر فرص عمل للشباب.  

تطوير المواني يساعد على تحقيق التكامل في حركة التجارة 

وأوضح خلال تصريحات صحفية أن تطوير المواني البحرية يهدف للوصول إلى معدلات قياسية في الشحن والتفريغ،  بالإضافة إلى الارتقاء بالتصنيف العالمي للموانئ المصرية في مجالي اللوجستيات والتجارة.

وأكد أن تطوير المواني يساعد على تحقيق التكامل والسيولة في حركة النقل والتجارة، علاوة على تعزيز توطين الصناعات المختلفة في مصر.

وأشار إلى أن تطوير المواني والطرق يسهم في توفير المزيد من فرص العمل المتميزة للشباب بما يضيف للقدرات الشامة للدولة وينعكس على رفع مستوى المعيشة للمواطنين، موضحا أن مصر بقيادة الرئيس السيسي قطعت شوطا كبيرا في تطوير المواني البحرية وتحويل مصر لمركز عالمي للتجارة واللوجستيات.

 

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بقلم أحمد الشرقاوي