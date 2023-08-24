علي جمعة يقدم روشتة للحفاظ على أداء الصلوات.. تعرف عليها

قدم الدكتور علي جمعة، المفتي السابق، روشتة للحفاظ على أداء الصلوات، وذلك ردا على تساؤل أحد متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، كان نصه: «أنا أصلي والحمد لله، ولكن بقدر ما أصلي قدر ما أمنع ، فلو صليت سنه ربما لا أصلي مقابلها سنة فما سبب ذلك؟».

نصائح للالتزام بأداء الصلاة

ورد الدكتور على جمعة على السؤال، مؤكدا بأن العبد المسلم لأبد وأن يحافظ على الصلاة لأن الله تعالى قال في كتابه الكريم: «إن الصلاة كَانَتْ عَلَى المُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا»، كما وجه نصيحة للسائلة قائلا: «قاومي نفسك، وعودي نفسك علي أن تصلي وتصلي دائما، وربما سبب بعدك عن الصلاة فترة من الزمن هو عدم الخشوع في الصلاة».

وأوضح «جمعة»، أن الإنسان إذا لم يخشع في صلاته لا يشعر بحلاوتها، وتصبح عادة بدلا من كونها عبادة وبعد ذلك نغفل عن أداء الصلاة عندما تشتد علينا الأمور سواء لمرض أو ذهاب الأولاد إلى المدارس او غيره، كما وجه «جمعة» نصيحة للراغبين في الالتزام في الصلاة وهى الإكثار من ذكر الله لقوله: «إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ».

الإكثار من قول سبحان الله والحمد لله

وتابع: «النبي علمنا ختم الصلاة من خلال قول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، والإكثار من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وذكر الله كثيرا خارج الصلاة للوصول إلى الخشوع في الصلاة، لأن لذة العبادة إذا دخلت القلب لا تترك».