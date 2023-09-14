كيف تدعم شخصا يعاني من الضيق؟.. «أنت غال علينا»

كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عبر موقعه الرسمي كيفية دعم من يعاني من ضيق نفسي، وذلك ضمن حملة «أنت غال علينا» التي أطبقها المركز في سبيل الدعم والمساندة.

كيفية دعم من يعاني من ضيق نفسي

- امنح الشخص وقتا كافيا ومساحة مناسبة للحديث.

- اكسب ثقته وصاحبه.

- لا تبادر بالنصح والوعظ.

- أرشده لمعالج متخصص.

- امدحه وشجعه.

- تحل بالصبر معه.

- بث فيه الأمل والتفاؤل.

التحذير من نصح الشخص المكتئب

ولفت مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إلى أنّه أيا كان الشخص الذي يمر بمرحلة حزن كبيرة أو اكتئاب، فإنه يجب على الفرد محاولة أن يعيش معه حياة طبيعية خاصة إذا كان مقرب منك، وبهذه الطريقة يمكن أن يكون داعما قويا له وإخراجه من هذه الفترة الحزينة التي يشعر بها.

وتابع: «إذا شعرت بأنه هو الذي وضع نفسه في هذا الأمر من الحزن، فلا تحاكمه حاول أن تهدئ من روعه ولا تقوله له كان عليك أن تفعل هذا أو ذاك».