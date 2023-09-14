ما هى الأعضاء السبعة التي أمرنا النبي بالحفاظ عليها؟

تلقى الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ومفتي الجمهورية السابق، سؤالا من أحد متابعيه، جاء نصه: «علمنا النبي الكريم حفظ الأعضاء السبعة، فما الأعضاء السبعة؟ وما وظائفها؟».

كيفية الحفاظ على الأعضاء السبعة؟

ورد عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف على السؤال، قائلا إنّ الأعضاء السبعة بحسب ما جاء في كتاب «إحياء علوم الدين» للإمام أبو حامدٍ الغزالي رضي الله تعالى عنه، وهم «العينين، الأذنين، اللسان، اليدين، القدمين، البطن، الفرج»، موضحا أنّ الأعضاء السبعة يجب حفظها عن المنكرات، واشتغالها بالطاعات، والبعد بها عن الآفات.

واستدل جمعة بأنّ الله قال في العينان: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾، ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ﴾، كما أمرنا بغض البصر عن العورات، وقال النبي الكريم: «أيُّما رجل غض بصره عن محرم إلا أوجد الله له في قلبه لذة».

وشدد على أنّ النبي الكريم، أمرنا أن نأمر بالمعروف، وأن ننهى عن المنكر باللسان، قال ﷺ: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه»، كما أمرنا بأن نبتعد عن الكذب، وعن شهادة الزور، وعن الغيبة والنميمة والبهتان، وعن الوقيعة بين الناس، وأن نصلح بين المتخاصمين، كما أمرنا ألا نستمع إلى شهادة الزور، أو إلى الغيبة والنميمة والبهتان لقوله صلى الله عليه وسلم: «الساكت عن الحق شيطان أخرس».