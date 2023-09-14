رفع الرايات السوداء على شواطئ بورسعيد بسبب اضطراب حركة الأمواج

حذرت محافظة بورسعيد في بيان رسمي، المصطافين على شاطىء المدينة من الأهالي والزائرين من النزول على إلى البحر، نظرًا لارتفاع الأمواج.

رفع الرايات السوداء

وأعلنت محافظة بورسعيد في البيان، رفع الرايات السوداء على أبراج الإنقاذ ونشر وتوزيع المنقذين والمشرفين بطول الشاطئ ووجهت رواد الشاطئ إلتزام الشط وعدم الدخول في عمق البحر خوفًا عليهم من الغرق خاصة الأطفال والشباب الصغار واتباع تعليمات رجال الإنقاذ.

انتشار المنقذين بطول شاطئ بورسعيد

في سياق متصل، أكد إيهاب شطا مدير إداره شاطئ بورسعيد أنه تم نشر المنقذين على طول شاطئ بورسعيد وبورفؤاد ورفع الرايات السوداء من إرتفاع الأمواج، موضحًا أن المنقذين ينظمون حملات توعوية لمطالبة المصطافين بالتزام توجيهات إدارة الشاطئ.

وطالب شطا بعدم الاستماع الى الشائعات التي لا صحة لها بشأن غرق سيدة أمس داخل البحر، موضحا أنها سيدة تعاني من الضغط العالي، وزوجها طلب لها الإسعاف وهي لم تنزل إلى البحر.

تزايد الزبد الأبيض

من جانب آخر يستمر الزبد الابيض في التزايد والانتشار على شاطئ بورسعيد في ظاهرة جديدة بان يتواجد بهذا الكم على خلاف طبيعة شاطئ بورسعيد ومياهه المالحة التي لا توجد فيه هذه الظواهر المنتشرة في الترع والمصارف.

ويتخذ الدكتور محمد إسماعيل أستاذ ورئيس قسم علوم البحار بكلية العلوم جامعة بورسعيد الإجراءات العلمية بأخذ عينات من أماكن مختلفة عليى شاطئ البحر، للوصول إلى أسباب هذه الظاهرة على شاطئ بورسعيد، مشيرًا إلى أن ظاهرة الزبد الأبيض تظهر نتيجة تحلل الأسماك النافقة والأصداف وقناديل البحر.