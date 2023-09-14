جامعة الأقصر تعلن حاجتها لشغل 18 وظيفة.. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

أعلنت جامعة الأقصر، حاجتها لشغل 18 وظيفة قيادية وكشفت عن الشروط الواجب توافرها في لكل وظيفة، لافتة إلى أن الإعلان بدأ أمس الأربعاء ومستمر حتى يوم 12 أكتوبر المقبل، وفقا لبيان منشور على موقع جهاز التنظيم والإدارة.

الوظائف المطلوبة

وأوضحت الجامعة أن الوظائف المطلوبة كالتالي:

- أمين الجامعة.

- أمين الجامعة المساعد.

- مدير عام الإدارة العامة للإدارة الإستراتيجية.

- مدير عام الإدارة العامة لشئون مكتب رئيس الجامعة.

- مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي.

- مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة.

- مدير عام الإدارة العامة لشئون التعليم.

- مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية.

- مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب.

- مدير عام الإدارة العامة للمدن الجامعية والتغذية.

- مدير عام الإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث.

- مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العلمية والثقافية.

- مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية.

- مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية.

- مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية.

- مدير عام الإدارة العامة للاحتياجات.

- مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية.

شروط شغل الوظيفة

استيفاء شروط شغل الوظيفة وفقاً لبطاقة الوصف، وهي:

- المعرفة الكافية بالقوانين واللوائح والإجراءات التي تحكم نظام العمل.

- القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

- المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية.

- اجتياز البرامج التدريبية التى يحددها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بنجاح وفقاً لأحكام القانون 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

المهارات الفنية المطلوبة:

- القدرة علي اتخاذ القرار.

- امتلاك مستوي من مهارات الاتصال والتفاوض والعرض.

- القدرة على حل المشكلات وإدارة الأزمات.

- القدرة على إدارة الوقت وضغوط العمل.

- القدرة علي الإشراف والتحفيز

- القدرة على قيادة فريق عمل.

سنوات الخبرة: يجب قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأدنى مباشرة، أو قضاء مدة كلية مقدارها ثمانية عشر عاماً على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

شروط المؤهل: مؤهل عال يتواءم مع نوع وطبيعة العمل.

المستندات المطلوبة

وأشارت الجامعة إلى أن المستندات المطلوبة لشغل الوظائف هى كالتالي: تقدم الطلبات باسم الأستاذ الدكتور رئيس جامعة الأقصر مرفقاً به المستندات التالية:

السيرة الذاتية موضح بها أبرز الإنجازات السابقة وإسهاماته في الوحدة التي كان يعمل بها مع بيان بالشهادات العلمية والدورات التدريبية الحاصل عليه، وسابقة العمل بالمنظمات الدولية والإقليمية والاشتراك في المؤتمرات واللجان وإعداد البحوث (إن وجدت) مرفقاً بها المستندات الدالة علي ذلك.

ومقترح التطوير الوظيفي في مجال عمل الوظيفة المتقدم إليها وفقاً للنموذج المرفق بقرار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري رقم (95) لسنة 2017، بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم موضحاً به المؤهلات الحاصل عليها والخبرة النوعية والوظائف الإشرافية والقيادية التي شغلها والجزاءات الموقعة عليه والشهادات والدورات التدريبية الحاصل عليها (مدتها- نوعها – مكانها) وتقارير تقويم الأداء عن آخر عامين وخطابات الشكر والتقدير وأي بيانات أخري يري المتقدم إضافتها.

إفادة من الشئون القانونية بالجهة بموقف الجزاءات والإحالة إلي مجلس التأديب أو المحكمة التأديبة أو الجنائية،

وصورة بطاقة الرقم القومي سارية - صورة شهادة الميلاد – صورة المؤهل الدراسي والمؤهلات الإضافية – صور شهادات الخبرة والدورات التدريبية – صور شهادات الشكر والتقدير، و8 صور شخصية حديثة - صحيفة حالة جنائية حديثة تقدم باسم جامعة الأقصر.

أما بالنسبة لغير العاملين بالجهاز الإداري للدولة يتم تقديم ما يفيد الخبرة في مجال الوظيفة المتقدم لشغلها بما يعادل المدة الكلية المطلوبة لشغل الوظيفة – تقديم ما يفيد الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث.

سحب طلب الترشيح

وذكرت جامعة الأقصر، أنه من يرغب التقدم، سحب طلب الترشيح المعد لذلك من الأمانة الفنية للجنة الدائمة للقيادات بمقر الإدارة المركزية بجامعة الأقصر الكائنة في ( الأقصر – جزيرة العوامية – شارع المدارس – مقر جامعة الأقصر – الإدارة العامة للموارد البشرية) – ولن يلتفت للطلبات التي ترد قبل الإعلان أو بعده أو الغير مستوفاه أو التي ترد عن طريق البريد - ويمكن الإطلاع علي بطاقة وصف الوظيفة ونموذج مقترح التطوير وأية استفسارات أخري بمقر الإدارة العامة للموارد البشرية بالجامعةـ وسوف تتم المفاضلة بين المتقدمين في ضوء المعايير الواردة بالمادة 56 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 81 لسنة 2016.