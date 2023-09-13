خطوات استبدال كارت الكهرباء للعداد مسبق الدفع حال تلفه أو فقدانه

يجد مستخدمو عداد الكهرباء مسبق الدفع صعوبة في شحن الكارت بالعداد نتيجة لتعرضه للتلف أحيانا، الأمر الذي يستلزم منهم معرفة خطوات استبدال كارت الكهرباء حتى يتمكنوا من الحصول على آخر جديد بدلا من القديم، كما يتعرض مستخدموه في كثير من الأحيان إلى فقدانه، الأمر الذي قد يعرضهم للوقوع في مشكلات، وفي حالة فقدانه يجب أن يتوجه المواطن لقسم الشرطة لتحرير محضر بذلك.

ويحرص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء على توجيه النصائح للمستخدمين حتى يتمكنوا من معرفة استخدام عداد الكهرباء مسبق الدفع الاستخدام الأمثل، ونوضح من خلال هذا التقرير خطوات استبدال كارت الكهرباء للعداد مسبق الدفع حال تلفه، وفق جهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك.

خطوات استبدال كارت الكهرباء للعداد مسبق الدفع

هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها في حالة فقدان كارت شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع:

- يقوم المواطن الراغب في استبدال كارت الكهرباء بالتوجه إلى الإدارة الهندسية للفرع التابع له مالك العداد ومعه ما يثبت ملكيته أو علاقته بالعين او العداد الذي يرغب في استبدال الكارت الخاص به، مثل عقد ملكية أو عقد ايجار موثق.

- ثم بعد ذلك يتم سداد مقابل بدل تالف لكارت الشحن بالقيمة المقررة من الشركة.

- وبعد ذلك يتم استلام الكارت الجديد في نفس اليوم إذا كان يوجد به رصيد بنفس القيمة التي كانت في الكارت التالف.

- وفي حالة إذا كان لا يوجد بالكارت التالف رصيد ففي هذه الحالة يحتاج الكارت إلى تفعيل الرصيد علي الشبكة ويتم تسليم العميل الكارت الجديد بعد 24 ساعة.