شرم الشيخ تستضيف بطولة العالم للقوة البدنية في فبراير المقبل

التقى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اللواء محمود بركات رئيس الاتحاد المصري للقوة، وذلك بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ.

تفاصيل إقامة كأس العالم بشرم الشيخ

تم خلال اللقاء استعراض تفاصيل إقامة بطولة كأس العالم للقوة البدنية في نسختها الثانية بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 3 إلى 9 فبراير 2024 تحت رعاية محافظ جنوب سيناء، حيث أن مصر استضافت هذه البطولة في شهر مارس الماضي، ولاقت نجاحًا كبيرًا، وحققت الفوز بالمركز الأول بمشاركة 28 دولة.

إقامة البطولة بشرم الشيخ

وأكد رئيس الاتحاد، أن الكثير من الدول المشاركة ترغب في إقامة هذه البطولة في نسختها الثانية بمدينة شرم الشيخ، لما لها من سمعة جيدة تشيد بها جميع دول العالم وتمتعها بالطقس المعتدل الدافئ والطبيعة الساحرة الجميلة، وحضر اللقاء محمد فتحي توفيق مدير عام الشباب والرياضة بجنوب سيناء.