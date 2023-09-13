النزول بسن القبول بالصف الأول الابتدائي في جنوب سيناء لـ5 سنوات و6 أشهر

قرر اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، النزول بسن القبول للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2023- 2024 من سن ست سنوات إلى خمس سنوات وستة أشهر، استجابة لمطالب العديد من أولياء الأمورلإلحاق أبنائهم بالصف الأول الابتدائى، وللوصول الي الكثافة المقررة وفقا للقانون .

وقال محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، له إنه تم عرض مقترح النزول بسن القبول للصف الأول الابتدائي علي محافظ جنوب سيناء، وذلك بمقر مكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ.

أماكن شاغرة بالمدارس

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه توجد أماكن خالية ببعض مدارس المدن والوديان حيث لا تصل الأعداد المقبولة بالصف الأول الابتدائي للكثافة المقررة، لافتاً إلى أن الأولوية للالتحاق بالصف الأول الابتدائي لمن هم في سن الإلزام، حتى وإن لم يكن مقيدا برياض الأطفال بالمدرسة، طالما داخل المحيط الجغرافي للمدرسة، مشيرا إلى استكمال الكثافات بالمدارس التي بها رياض أطفال من الأطفال الأكبر سنا بها، وباقي الأطفال يتم تنسيقهم علي المدارس التى بها أماكن شاغرة.

شروط التحويل من رياض الأطفال للأول الابتدائي

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه لا يجوز فتح فصول جديدة خاصة بصغار السن، كما لا يجوز أيضا تحويل التلاميذ صغار السن من المدارس التي تم تنسيقهم عليها الا بعد اتمام الحلقة الابتدائية، كما لا يجوز أيضا التحويل لمحافظات أخرى إلا في حالة نقل إقامة ولي الأمر لتلك المحافظة.

تشكيل لجنة لإستقبال ملفات طلاب الأول الإبتدائي

وذكر «عقل»، أنه يتم تشكيل لجنة بكل إدارة تعليمية لاستقبال ملفات صغار السن، وترتيبهم تنازليا من الأكبر إلى الأصغر، وتنسيقهم بالمدارس التي بها أماكن شاغرة مع مراعاة محل إقامة ولي الأمر قدر المستطاع.