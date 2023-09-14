القبض على صاحب مكتب دعاية بتهمة تبييض 20 مليون جنيه

تمكنت وزارة الداخلية من ضبط صاحب مكتب دعاية بتهمة تبييض 20 مليون جنيه، متحصلة من جرائم الهجرة غير الشرعية، في كفر الشيخ.

واتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال المتهم، لاشتراكه مع آخرين بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس أنشطة تجارية- شراء السيارات.

وأودع المتهم بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 20 مليون جنيه تقريبا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.