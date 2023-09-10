«القومي للمرأة» يطلق أول برنامج متخصص لتقديم الدعم النفسي للسيدات

أطلق المجلس القومي للمرأة، ممثلًا في مكتب شكاوى المرأة، أول برنامج متخصص لتقديم الدعم النفسي للسيدات اللاتي يتعرضن للعنف الأسري، من خلال مجموعة متخصصة من الأطباء والأخصائيين النفسيين، بالتعاون مع مشروع الوكالة الإسبانية وبالشراكة مع مبادرة براح أمن.

تحديد مصادر الدعم وتقييم الوضع النفسي

وأكدت أمل عبدالمنعم، مديرة مكتب شكاوي المرأة في المجلس، أنّ فعاليات البرنامج تضمنت إجراء جلسات فردية مع السيدات للتعرف على مشكلاتهن بشكل خاص، وتحديد مصادر الدعم، وتقييم الوضع النفسي بشكل فردي لكل سيدة، ومن ثم تقديم الدعم العاطفي لهن والدعم المعلوماتي الذي يمكنهن من التعامل مع مشكلاتهن، ومساعدتهن علي التعافي بشكل أفضل.

وتابعت: «تضمنت فعاليات البرنامج تنفيذ برامج متخصصة لاطفال السيدات من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة عن طريق فريق من المتخصصين من المجلس القومي للمرأة في التعامل مع الأطفال».

تكوين شبكة داعمين نفسيين

يذكر أنّ مكتب شكاوى المرأة يسعي دائما لتقديم خدمات الدعم النفسي المتقدمة والكاملة للسيدات، عن طريق التوسع في ضم جهات شريكة رائدة بالمجال النفسي، وزيادة الشراكة المجتمعية وتكوين شبكة من الداعمين النفسيين المتخصصين لتغطية الخدمات النفسية المطلوبة، كما أنّ مكتب شكاوى المرأة يتلقى الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة ويحيلها لجهات الاختصاص والعمل على حلها مع الجهات المعنية وتوفير المساعدة القضائية اللازمة، عن طريق الخط المختصر 15115 أو المقابلة الشخصية أو عبر تطبيق واتساب على رقم 01007525600.