منها مصر ودولة عربية أخرى.. أبرز مصدري الغاز إلى أوروبا

عقب الأزمة الروسية الأوكرانية، انخفضت واردات أوروبا من الغاز الطبيعي من روسيا، والتي كانت أكبر موردي الغاز الطبيعي للقارة العجوز، التي كانت تعتمد عليه بشكل شبه كامل وكبير، لتوليد الطاقة والتدفئة.

أوروبا تتجه لبدائل لاستيراد الغاز من روسيا

ومع استمرار الأزمة اتجهت الدول الأوروبية لفرض ضغوطات على روسيا من خلال وقف استيراد الغاز الروسي، وهو ما أدى إلى إعلان روسيا عن وقف إمداد أوروبا بالغاز الذي تحتاجه.

وكان لابد لأوروبا أن تبحث عن بدائل أخرى، وكانت مصر ودول أخرى عربية هي الملاذ الآمن لها لتوفير الكميات التي تحتاج إليها من الغاز الطبيعي المسال.

مصر الخامسة دوليا لتصدير الغاز لأوروبا

ووفق تقرير نشرته المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي «Eurostat»، احتلت مصر المرتبة الثانية عربياً والخامسة عالمياً بين مصدري الغاز الطبيعي المسال لأوروبا، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة التى وضعت في المرتبة الأولى.

وجاءت قطر في المرتبة الأولى عربياً والثالثة عالمياً بين الدول المصدرة للغاز المسال إلى الاتحاد الأوروبي، وأنجولا، والجزائر ونيجيريا والنرويج وترينداد وتوباغو والكاميرون.

تصدير 7.4 ملايين طن غاز مصري للخارج

ووفق بيانات وزارة البترول والثروة المعدنية، فإن صادرات الغاز الطبيعي والمسال المصري قدرت بحوالي 7.4ملايين طن خلال العام المالي 2022-2023، حيث جاءت هذه الكمية عقب تحقيق مصر للاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي.

وقال المهندس وائل حامد عبد المعطى، خبير الصناعات الغازية بمنظمة «أوابك»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن مصر حققت العديد من النجاحات في قطاع الغاز الطبيعي خلال الفترة الماضية، كما أنها استفادت بشكل كبير من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال خلال الفترة الماضية، من خلال تصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا.