سائق يعيد شبكة عروس ومبلغ مالي لأصحابهما ومحافظ أسوان يكرمه

كرم اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان الشاب محمود معروف، 38 عامًا، سائق على خط «السيل- السد العالي»، لأمانته بعدما رد شبكة عروس ومبلغ مالي وبعض المقتنيات التي عثر عليها في سيارته الميكروباص.

السائق رد مبلغ مالي وشبكة عروس في وقت سابق

وأعرب اللواء أشرف عطية عن سعادته، وقرر تكريم السائق من خلال منحه مبلغًا ماليًا وشهادة تقدير وميدالية تذكارية باسم المحافظة، تقديرًا لأمانته ورد شبكة العروس لأصحابها، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 17 ألف جنيه.

محافظ أسوان يكرم السائق في بيان صحفي

وفي بيان صحفي، أعرب محافظ أسوان عن شكره للسائق المثالي باعتباره قدوة حسنة، وتكريمه يأتي تقديرًا للقيم الأخلاقية العالية التي جسدها، ويعكس هذا التكريم النبل والشهامة التي يتمتع بها أهالي أسوان، الذين يعتبرون دائمًا مثالًا يفخرون به ويعتزون به في جميع الأوقات.

بدوره، أعرب الشاب محمود معروف عن فخره واعتزازه بهذه اللفتة الكريمة من محافظ أسوان، وقدم شكره العميق له على تكريمه ومكافأته.

وأكد الشاب محمود، أنه شعر بسعادة لا توصف عندما قام بإعادة الشبكة والمبلغ المالي لأصحابهما.