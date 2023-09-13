«الأوقاف»: مكافآت استثنائية وشهادات تقدير للمتميزين في الأنشطة الدعوية

أعلنت وزارة الأوقاف، مكافآت استثنائية ومجموعات كتب وشهادات تقدير للمتميزين في الأنشطة الدعوية خلال شهر أغسطس 2023.

أسماء المتميزين في الأنشطة الدعوية

وحول التفاصيل، نشرت وزارة الأوقاف أسماء المتميزين في الأنشطة الدعوية والعلمية بالمساجد الكبرى خلال شهر أغسطس 2023، والمستحقين لصرف مكافآت استثنائية أو مجموعات كتب علمية أو شهادات تقدير، وعددهم (125) أستاذًا وإمامًا وواعظًا وواعظة، وجاءت أبرز على النحو التالي: