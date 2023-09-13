رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«الأوقاف»: مكافآت استثنائية وشهادات تقدير للمتميزين في الأنشطة الدعوية

كتب:

رؤى ممدوح
07:35 م | الأربعاء 13 سبتمبر 2023
وزارة الأوقاف المصرية

وزارة الأوقاف المصرية

أعلنت وزارة الأوقاف، مكافآت استثنائية ومجموعات كتب وشهادات تقدير للمتميزين في الأنشطة الدعوية خلال شهر أغسطس 2023.

أسماء المتميزين في الأنشطة الدعوية

وحول التفاصيل، نشرت وزارة الأوقاف أسماء المتميزين في الأنشطة الدعوية والعلمية بالمساجد الكبرى خلال شهر أغسطس 2023، والمستحقين لصرف مكافآت استثنائية أو مجموعات كتب علمية أو شهادات تقدير، وعددهم (125) أستاذًا وإمامًا وواعظًا وواعظة، وجاءت أبرز على النحو التالي:

اقرأ المزيد:

النائب أحمد فؤاد: وزارة الأوقاف تنبهت مبكرا لخطورة الفضاء الإلكتروني

وزارة الأوقاف تفتتح 26 مسجدا يوم الجمعة المقبل

وزارة الأوقاف تفتتح 9 مساجد جديدة في 5 محافظات اليوم

الطلاب الوافدون يشيدون بجولة وزارة الأوقاف الترفيهية في الإسكندرية

وزارة الأوقاف تفتتح 9 مساجد جديدة يوم الجمعة المقبل

النيابة العامة بعد حريق وزارة الأوقاف: تشكيل لجنة للوقوف على سلامة المبنى الإنشائية

تفاصيل حريق وزارة الأوقاف.. الانتقال إلى العاصمة الإدارية منع كارثة محققة

«الداخلية» تكشف سبب حريق وزارة الأوقاف بالقاهرة بعد السيطرة عليه

النيابة الإدارية: فتح تحقيق عاجل في حريق بمبنى وزارة الأوقاف
بقلم رؤى ممدوح