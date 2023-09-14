مدير الإنذار المبكر بالأرصاد الجوية يوضح آلية العمل خلال الظروف الاستثنائية

قال الدكتور محمود شاهين، مدير المركز الإعلامي، مدير عام الإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر تعمل على مدار 24 ساعة بنظام الشيفتات، مشيرًا الى أنه كل 6 ساعات يعمل طاقم مختلف لمتابعة حالة الجو باستمرار ومتابعة رصد المحطات الموجودة في كل محافظات الجمهورية.

130 محطة يتم استقبالها في مركز التوزيع بالهيئة

وأوضح مدير عام الإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال استضافته في لقاء لبرنامج اليوم على قناة dmc من داخل مقر الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك 130 محطة يتم استقبالها في مركز التوزيع بالهيئة، وبعد ذلك نقوم بتجميع البيانات الخاصة بهم، إضافة إلى بيانات نصف الكرة الشمالي وبعد ذلك يتم توقيع تلك البيانات.

وأشار الى أنه بعد الانتهاء من الرصد والتنبؤ يتم إرسال هذه التنبؤات إلى كافة جهات الدولة.

وأوضح أنه بعد دراسة الغلاف الجوي، من خلال الرصد ودراسة التنبؤات الجوية يتم إخراج نشرة جوية، أما في حال عدم الاستقرار يتم التنويه عنها بوقت كافٍ بحوالي 4 أو 5 أيام، وبعد ذلك يتم إرسالها إلى غرفة الدعم واتخاذ القرار في مجلس الوزراء ونبدأ نذيع هذه البيانات.

متابعة لحظية من غرفة الأزمات بهيئة الإرصاد الجوية

وتابع «نقوم بالمتابعة من غرفة الأزمات الموجودة في الهيئة العامة للأرصاد الجوية مع كل غرفة الأزمات الموجودة في كل محافظات الجمهورية».

واستكمل «لو هناك حالة عدم استقرار خاصة بالمناطق الشمالية نكون في تواصل مع غرف الأزمات الموجودة في المناطق الشمالية ونقوم بإرسال صور أقمار صناعية لهم وتنبؤات لمتابعة حالة الطقس أولا بأول ونكون في متابعة معهم وحتى انتهاء الحالة الجوية تمامًا».