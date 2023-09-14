سلوفاكيا تطرد دبلوماسياً روسياً وموسكو تتوعد بالرد

أعلنت وزارة الخارجية السلوفاكية، اليوم الخميس، عن قرارها بطرد أحد موظفى السفارة الروسية فى براتيسلافا، بسبب ما وصفته بأنشطته التي تتعارض مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

بيان وزارة الخارجية السلوفاكية

وأصدرت وزارة الخارجية السلوفاكية بياناً قالت فيه: «قررت سلوفاكيا اليوم طرد موظف فى السفارة الروسية فى براتيسلافا، والسبب أنشطته التى تتعارض مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية».

موسكو تعلق على الأمر وتتوعد بالرد

في المقابل، أكدت وزارة الخارجية الخارجية الروسية أن «موسكو سترد على طرد سلوفاكيا أحد أعضاء بعثتنا الدبلوماسية».

موسكو تطرد دبلوماسيين أمريكيين

جاء طرد سلوفاكيا أحد الدبلوماسيين الروس بعد قليل من إعلان موسكو عن استدعاء السفيرة الأمريكية لدى روسيا، وإبلاغها باعتبار 2 من موظفي السفارة غير مرغوب بتواجدهما في روسيا، وهما السكرتيران الأول والثاني للسفارة الأمريكية، وطالبت موسكو بمغادرتهما أراضيها خلال أسبوع.