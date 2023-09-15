منظومة نقل متعددة بسيناء.. الدولة تفتح مسارات جديدة للتنمية والإعمار

لم تغب سيناء عن جهود التنمية مثلما حدث سابقاً، بل كانت حاضرة وبقوة في كل خطط الدولة، فكان أهم شيء هو الرؤية الثاقبة للبدء بها وكيفية إحداث الربط الكامل بين غرب قناة السويس وشرق القناة، أو إقليم القناة، وذلك من خلال رؤية متكاملة للربط بمجموعة من المحاور التي تعتبر شرايين التنمية، وهو ما عملت عليه الدولة مُمثلة في وزارة النقل.

5 أنفاق أسفل قناة السويس بتكلفة بلغت 35 مليار جنيه

أضافت الدولة 5 أنفاق أسفل قناة السويس بتكلفة بلغت 35 مليار جنيه للنفق الوحيد الذي كان قائماً، وفق تقرير حكومي، وهو نفق الشهيد أحمد حمدي بالسويس، حتى أصبح إجمالي الأنفاق، 6 أنفاق، بالإضافة إلى 7 كباري عائمة.

شيدت الدولة هذه الأنفاق في زمن قياسي، وفي توقيت واحد كان بمثابة ملحمة قامت بها الدولة المصرية، بدون ذلك كان تستغرق 15 عاما على الأقل حتى تظهر هذه الأنفاق للنور، لما لها من أهمية بالغة في ربط الحركة بصورة كبيرة على مدار الـ24 ساعة في زمن يتراوح من 15 إلى 20 دقيقة، من وإلى سيناء، سواء من الشرق أو الغرب، وفق تقرير حكومي.

الأنفاق الجديدة بسيناء ليست مجرد أنفاق بل شبكة طرق تربط أقصى غرب الجمهورية من مطروح والسلوم إلى كل أنحاء سيناء والعكس، وهنا عملت الدولة أيضاً على إنشاء مجموعة من الكباري العائمة لتقليل المسافة البينية بين الأنفاق، حيث تم تشييد 7 كباري عائمة بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه؛ حتى تكون وسيطة بين الأنفاق.

حجم شبكة الطرق في سيناء قبل 2014 كان يصل إلى 674 كيلومترا، بينما في 8 سنوات وصلت إلى 3 آلاف كيلومتر؛ أي أكثر من 5 أضعاف في فترة زمنية تعتبر أقل من النصف للفترة التي استغرقتها قبل ذلك، لخدمة محاور التنمية، وكانت الطرق قبل ذلك لا تتعدى حارتين أو ثلاث حارات للاتجاهين، أما حالياً موزعة على شمال سيناء وجنوب سيناء، ومنطقة شرق التفريعة، للمحاور الرئيسية، بخلاف الطرق الداخلية، وهذه المحاور تخدم عملية التنمية لمدة تصل إلى 50 سنة قادمة، وليست فقط لخدمة الأوضاع المطلوبة في الفترة الحالية.

طوير وإقامة العديد من المواني البحرية والجافة

عملت الدولة على تنفيذ ازدواج الممر الملاحي لقناة السويس، وتطوير وإقامة العديد من المواني البحرية والجافة، حيث توجد 5 مواني بحرية وجافة تم إقامتها وتطويرها على أرض سيناء خلال الفترة الماضية بتكلفة تجاوزت 44 مليار جنيه، منها ميناء شرق بورسعيد البحري، وكذا ميناء العريش البحري الذي يتم تحويله إلى ميناء متكامل على أعلى مستوى، إلى جانب ميناء القنطرة شرق البري، وميناء نويبع البحري، وميناء طابا البري.

أعمال تطوير ميناء نويبع البحري بلغت تكلفتها نحو 350 مليون جنيه، وكذا ميناء العريش البحري، الذي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحويله إلى دولي متكامل على البحر المتوسط، وذلك بتكلفة تتجاوز 4 مليارات جنيه.