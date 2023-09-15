النجم الساطع 2023.. أبرز 10 أنشطة تدربت عليها مصر وأمريكا و32 دولة

كشف العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، عن أبرز 10 أنشطة تدريبية نفذتها القوات المشاركة في تدريب النجم الساطع 2023، وهو التدريب «المصري – الأمريكي» المشترك، المُنفذ بمشاركة 34 دولة، بينها 19 دولة بقوات، و15 دولة بصفة مراقب.

أبرز 10 أنشطة تدريبية في النجم الساطع 2023

وأضاف المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، في تصريحات له على هامش انتهاء فعاليات تدريب النجم الساطع 2023، أمس، أن الأنشطة التدريبية تضمنت الآتي:

1- القضاء على بؤرة إرهابية.

2- تأمين المناطق السكنية بعد القضاء على البؤر الإرهابية، وعودة الحياة لطبيعتها.

3- الدفاع ضد التهديدات غير النمطية للوحدات البحرية.

4- الهجوم على شاطئ معادي.

5- صد إبرار بحري.

6- القفز بالمظلات.

7- طلعات جوية مشتركة.

8- التزود بالوقود في الجو.

9- ندوة لكبار القادة للقوات المشاركة في التدريب لتحليل الأنشطة المنفذة، والتقييم.

10- مشروع رماية تكتيكية بالذخيرة الحية لمختلف الأسلحة المشاركة في التدريب، سواء قوات برية أو بحرية أو جوية.

تعزيز التعاون العسكري

ويعمل تدريب النجم الساطع 2023، على تعزيز التعاون العسكري بين الدول المشاركة في التدريب، والقدرة على تنفيذ أية مهام مشتركة لتحقيق الأمن والسلم والاستقرار.