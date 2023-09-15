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عبدالغني هندي: الخطاب الديني يعالج الإنسان روحيا

كتب:

شريف سليمان
10:36 ص | الجمعة 15 سبتمبر 2023
الشيخ عبدالغني هندي

الشيخ عبدالغني هندي

قال الشيخ عبدالغني هندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن العالم في حاجة ماسة إلى أخلاقيات والقيم التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم، موضحًا أن العالم يشهد صراعا كبيرا في الجوانب المادية.

النبي وضع مجموعة من القيم والأخلاقيات لصلاح الدنيا

وأوضح «هندي» خلال لقائه مع الإعلامية هند النعساني، ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن النبي وضع مجموعة من القيم والأخلاقيات لصلاح الدنيا، وجعل للإنسان شخصية فريدة خاصة في الجانب الروحي.

وتابع: «خطاب النبي عادة ما يرتبط بحال المخاطب، وهذا الخطاب يعالج الجانب الروحي للإنسان وفقا لسؤال الشخص الذي طرح سؤاله على النبي».

النبي أوتى جوامع الكلم

وأوضح هندي، أن النبي أوتى جوامع الكلم، وهي معجزة اختص الله به الرسول، مشيرًا إلى أن الحياة التي ربى فيها النبي الصحابة، كانت قائمة على السباق الديني وليس الدنيوي.

وأشار هندي إلى أن الأعمال الصالحة ليس لها ثمن، عكس ما نراه في الوقت الحالي ليس يحتاج إلى وجود مقابل لكل عمل يقوم به الإنسان.

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