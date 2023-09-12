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الكاتب الصحفي علي السيد: مصر سند لجميع الدول الشقيقة في أوقات الأزمات

كتب:

مريم جاد
12:57 م | الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
على السيد - كاتب صحفى

على السيد - كاتب صحفى

قال علي السيد، الكاتب الصحفي، إن مصر دائما تقف مع الأشقاء وقت الكوارث او الأزمات الطبيعية، فهي تعتبر سندًا لجميع البلدان العربية، وأوائل الدول التي قدمت الدعم للمغرب منذ بداية الزلزال المدمر، وأيضًا ليبيا بعد العاصفة دانيال التي أدت إلى حدوث كوارث تحتاج إلى تحركات سريعة.

مصر تقدم الدعم معنوي أيضًا

وأضاف «السيد»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنه على المستوى الدعم المعنوى والإنساني فقد أعلنت مصر الحداد 3 أيام على ضحايا ليبيا والمغرب، لتعاطفها معهم، وكل التجارب السابقة تؤكد أن مصر من أولى الدول التي تقدم الدعم للأشقاء.

مصر ترسل مساعدات لدول أخرى

وتابع أن «الدولة المصرية تتبع الجانب الأخلاقي تحت أي ظروف، ومثال على ذلك وقت جائحة كورونا أرسلت مساعدات طبية لكل دول العالم، فمصر دولة ذات تاريخ عظيم بدعم وتقديم الإنسانية».

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بقلم مريم جاد