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رئيس جهاز العاصمة الإدارية: توجيهات بتمكين الشباب في الأماكن القيادية

كتب:

أيمن حمزة
10:28 ص | الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
خلال تفقد مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

خلال تفقد مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

استقبل المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، مجموعة من معاوني رؤساء أجهزة عدد من المدن الجديدة، لتبادل الخبرات والمتابعة الدورية للمشروعات وصقل مهارات وإمكانات معاوني رؤساء الأجهزة، وتأهيلهم لتولي المناصب القيادية.

التعرف على سير العمل بالمشروعات القومية

وقال المهندس شريف الشربيني، إن هناك توجيهات بتمكين الشباب بالأماكن القيادية، معربا عن سعادته بهذا الفكر، حيث إنه كان من أوائل معاوني رؤساء الأجهزة وخاض نفس التجربة، التي تصقل من خبرات معاوني رؤساء أجهزة المدن والتجمعات العمرانية الجديدة.

تفقد منطقة الأعمال المركزية

وفي ذات السياق، استعرض المهندس أحمد العربي، معاون رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، المشروعات المنتهية والجارية بالمدينة، ثم استكمل الوفد الزيارة بالقيام بجولة تفقدية بالمدينة،وجرى تفقد منطقة الأعمال المركزية والصعود بالبرج الأيقوني لمشاهدة كافة معالم المدينة من أعلى نقطة، وتبع ذلك زيارة النهر الاخضر، ثم الأحياء السكنية والحي الحكومي، وحي المال والأعمال، وكل معالم المدينة.

وفي ختام الجولة التفقدية، أثنى معاونو رؤساء أجهزة المدن الجديدة على جودة الأعمال التي جرى تنفيذها بالمشروعات بالمدينة، ومدى حجم الأعمال المنجز خلال الفترة الوجيزة التي تعادل 7 سنوات فقط.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.