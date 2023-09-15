جولة تثقيفية لأطفال الخيالة والمحروسة في المتحف القومي للحضارة

نظمت محافظة القاهرة، زيارة للمتحف القومي للحضارة، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة (المشروع الثقافي للمناطق الجديدة الآمنة بالإدارة العامة لثقافة الطفل)، وهيئة تنشيط السياحة، لعدد من أبناء مدينتي الخيالة والمحروسة، اللتين أقامتهما الدولة ضمن عدة مدن بديلة للمناطق غير الآمنة.

حياة كريمة للسكان

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، حرص القيادة السياسية على توفير الحياة الكريمة والبيئة الصحية لقاطني تلك المناطق، ما يسهم في خلق جيل قوي نفسيًا وبدنيًا ويعمق لديه قيم الانتماء.

رعاية المواهب

أوضح أن الدولة ترعى المواهب الموجودة بهذه المناطق، وتقدم لهم الدعم الكامل، وهو ما ساعد على إتاحة الفرصة للعديد من أبناء المدن الجديدة فى إبراز مواهبهم.

وأكد اللواء خالد عبد العال، أن الجولة التثقيفية التوعوية للأطفال تأتي في إطار اهتمام الدولة بتطوير المناطق بديل المناطق غير الآمنة وتنميتها ثقافيًا واجتماعيًا.