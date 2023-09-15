الكاتب الصحفي أحمد يعقوب: استثمارات بـ1.8 تريليون جنيه لتنمية الصعيد

قال أحمد يعقوب، الكاتب الصحفي، إنه على مدار 10 سنوات وضعت الدولة الصعيد على رأس أولويات أولوياتها وفقا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لتحقيق التنمية الشاملة في هذه المنطقة المهمة، سواء بالاستثمار الزراعي أو الصناعي.

طفرة في تنمية الصعيد

وأضاف «يعقوب»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن تحقيق التنمية المتكاملة يتمثل بثلاث أبعاد صناعية، زراعية، سياحية، بجانب إنشاء 14مدينة جديدة بالصعيد وإيجاد فرص عمل للشباب بالمحافظات التي تنشأ على الظهير الصحراوي، لافتا إلى هناك طفرة بالتنمية بالصعيد نتيجة الاستثمارت التي تقدر 1.8 تريليون جنيه لتنمية هذه المنطقة على مدار الخمس سنوات الفائته.

التنمية بالصعيد تحسن جودة حياة المواطن

تابع الكاتب الصحفي أن التنمية بالصعيد تعمل على ارتقاء جودة حياة المواطن عن طريق مبادرة«حياة كريمة»، مشاريع المرأة ودعمها، إيجاد فرص عمل للشباب وأيضًا التنمية المستدامة للأستثمارت البيئية، الأجتماعية، الاقتصادية، الزراعية واستغلال الموارد الخاصة بالصعيد وإنشاء مجمعات صوب زراعية لإنتاج محاصيل زراعية هامة، مشاريع صغيرة ومتوسطة، وتراعي عنصر تدريب الشباب وثقافة العمل الحر لتحقيق التوازن بين استثمارالموارد البشرية و استثمار الموارد التعدينية والثروات الطبيعية بالصعيد.