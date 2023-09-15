خبير اقتصادي: مصر تقدمت 6 مراكز في مؤشرات التنمية المستدامة

قال وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن تقرير التنمية المستدامة لعام 2023 يشير إلى تحسن كبير واحتلال مصر المركز السادس من بين 16 دولة من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ أن التنمية تحقق الرفاهية للمواطنين.

مؤشر يقيس مدى تقدم الدول

وأضاف «جاب الله»، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أن هناك مؤشرات تقيس مدى تقدم الدول في تحقيق التنمية وأهدافها، وينبثق منها مؤشرات فرعية مثل محاربة الفقر والجوع والصحة والتعليم وكل هذه المعايير الفرعية نعمل على تحسينها.

مصر تقدمت 6 مراكز نتيجة العمل المصرى المستمر

وتابع الخبير الاقتصادي أن مصر من خلال استرتيجيتها للتنمية عام 2030، حريصة على أن تكون متوافقة مع أهداف التنمية المستدامة واستراتيجة الأمم المتحدة لعام 2023، مشيرًا إلى أنه نتيجة للعمل المستمر تقدمت مصر في مؤشرات التنمية المستدامة 6 مراكز، واحتلت المركز الـ6 بالشرق الأوسط.