«التحالف الوطني» ينظم ندوات لصغار المزارعين في بني سويف ضمن «ازرع»

تواصل الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية وهي إحدى مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، العمل في المرحلة الثانية لمبادرة «ازرع» في محافظة بني سويف لتحقيق الحلم الأكبر بالوصول إلى 500 ألف مزارع وزراعة مليون فدان قمح، وذلك بعد نجاح المرحلة الأولى للمبادرة والوصول إلى 100 ألف مزارع.

وقدم التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، عددا كبيرا من الإنجازات والمساهمات خلال الأشهر القليلة الماضية لخدمة المواطنين ومساعدة الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية.

ووفق التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، فإن الكيانات المشاركة تحت مظلته هي: «جمعية مصطفي محمود - مؤسسة مصر الخير - جمعية جمال الجارحي للتنمية المجتمعية - مؤسسة أبو العينين الخيرية - مؤسسة العربي لتنمية المجتمع - مؤسسة صناع الخير للتنمية - مؤسسة صناع الحياة مصر - بنك الطعام المصري - جمعية الاورمان - جمعية رسالة - مؤسسة راعي مصر للتنمية - الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية - مؤسسة بهية - بنك الشفاء المصري - حياة كريمة - اسقفية الخدمات - الصديقية - نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع - حياة كريمة».