«التحالف الوطني» ينظم قوافل طبية لبني سويف.. «ندوة وكشف وعلاج مجاني»

نظمت الهيئة القبطية الإنجيلية، قافلة طبية بعنوان «نحو صحة عيون أفضل» تحت رعاية مؤسسة «حياة كريمة» بقرية طحا البيشة، بمركز ببا، بمحافظة بني سويف.

ويتم من خلال تلك القافلة فحص واكتشاف مرضى العيون، وتصحيح الإبصار، بالإضافة إلى العمليات اللازمة للمرضى.

وقالت نانسي بولس، مسئول برنامج العيون بالهيئة القبطية الإنجيلية بالصعيد، أن القافلة تعالج وتصحح الإبصار عن طريق النظارات الطبية، وتوزيع العلاج من أحد شركات الأدوية، وذلك لمنع مسببات العمى داخل القرى.

وقالت إحدى المنظمين، إنه يتم قياس النظر للمريض من خلال الكمبيوتر ويتم فحصه بعد ذلك، وقد بدأت القافلة بندوة لتوعية أهالى القرية عن مسببات أمراض العيون ويتم الكشف وصرف الدواء بالمجان لجميع الأهالى.