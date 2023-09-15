لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. متاح الآن

أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلةً في مكتب تنسيق الجامعات برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للطلاب الناجحين في امتحانات الثانوية العامة في الشعبتين العلمي و الأدبي، للاطلاع على نتيجة الترشح من خلال كتابة رقم الجلوس والرقم السري للاطلاع على نتيجة التنسيق، والحد الأدنى لكل كلية.

لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه يمكن الآن من خلال الدخول إلى لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 الآن https://tansik.digital.gov.eg/application/ ، للاطلاع على نتيجة الترشيح للكليات المختلفة، وكذلك التسجيل لمن تخلفوا خلال الفترة الماضية عن تسجيل الرغبات وذلك وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

مرحلة تقليل الاغتراب

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، أن عملية الترشيح وتوزيع الطلاب على الكليات المختلفة تمت إلكترونيا ووفقا للأعداد المقرر قبولها بكل كلية، وأنه يمكن للطلاب خلال مرحلة تقليل الاغتراب الدخول والتسجيل للتحويل فور إتاحتها فورا.