انطلاق القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر والأوقاف بكفر الشيخ

انطلقت القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى مدينة دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، من مسجد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي بأوقاف كفر الشيخ إدارة دسوق قبلى.

القافلة تضم 10 علماء

وأكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أنّ القافلة ضمت 10 علماء مقسمين إلى 5 من علماء الأزهر الشريف، و5 من الأوقاف، وتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع «حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله».

تعاون مشترك بين وزارة الأوقاف والأزهر

وأوضح «بسيوني»، أنّ ذلك يأتي في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.