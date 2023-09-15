مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في انقلاب سيارة بالبحيرة «أسماء»

لقى قبل قليل شاب مصرعه وأصيب 8 آخرون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة محملة بالعمالة بطريق« أبو المطامير_ وادي النطرون» بنطاق مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة وجاري عمل الفحوصات الطبية للمصابين.

مصرع وإصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة

ورد إخطاراً إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة أبو المطامير، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة محملة بالعمالة أمام قرية العشر الآلاف، بنطاق دائرة شرطة المركز، مما أسفر عن حالة وفاة و8 مصابين، وجاري عمل الفحوصات الطبية وتحرير محضر بالواقعة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين وفاة شاب يدعى فتحي طاهر عبدالنبي، 32 سنة، مقيم أبو المطامير وحفظت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو المطامير العام.

أسماء مصابو الحادث

فيما أسفر الحادث عن إصابة كل من «محمد على المعداوي، 14 سنة، عوض حسن عبدالحميد، 52 سنة، وأحمد فرج توفيق، 15 سنة، ومحمد علي عبدالخالق، 24 سنة، وعبود رجب المعداوي، 17 سنة، ورمضان على عبدالخالق، 28 سنة، والسيد معوض محمود، 15 سنة، وشعبان رجب المعداوي، 30 سنة، جميعهم مصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء ومقيمين مركز أبو المطامير.

ونقلوا إلى مستشفى أبو المطامير العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة