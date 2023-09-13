مصرع شخص وإصابة 13 آخرين في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بأسوان

لقي شخص مصرعه، وأصيب 13 آخرون، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «أسوان- القاهرة» الصحراوي الغربي، بالقرب من كمين السباعية في مركز إدفو شمال أسوان.

انقلاب سيارة ميكروباص

وتلقى مرفق الإسعاف في أسوان بلاغًا عن الحادث، وعلى الفور تحركت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث للتعامل مع الوضع ونقل المصابين إلى مستشفى قريب من موقع الحادث لتلقي العلاج اللازم.

وتبين أن السيارة الميكروباص، التي كانت تحمل لوحات رقم «1728 ص ون» انقلبت وهي في طريقها إلى مدينة أسوان، ما أسفر عن وفاة شخص وتعرض 13 آخرين لإصابات شديدة، نُقلوا على إثرها إلى أحد المستشفيات بأسوان.

فتح تحقيق في الواقعة

وقدمت الجهات المعنية الإسعافات الأولية للمصابين في موقع الحادث، وتم نقلهم إلى مركز الإسعاف في الوقت نفسه، بدات الأجهزة الأمنية بفتح تحقيق لتحديد أسباب الحادث وملابساته.