عناوين المجمعات الاستهلاكية في القاهرة والجيزة.. تخفيضات تصل إلى 30%

تطرح المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، والمنتشرة في محافظات الجمهورية كافة، السلع الغذائية المختلفة، ومنها «اللحوم، الدواجن، والأسماك»، بأسعار مخفّضة تصل إلى 30% عن السوق المحلي، وبأعلى جودة، ما يجعل كثيرون يبحثون عن عناوين المجمعات الاستهلاكية، لشراء احتياجاتهم منها بأسعار أقل من تلك المطروحة في الأسواق المختلفة.

وفي إطار المتابعات الدائمة من جريدة «الوطن»، ترصد السطور التالية، عناوين المجمعات الاستهلاكية في محافظتي القاهرة والجيزة، والتي جاءت كما يلي:

عناوين المجمعات الاستهلاكية في القاهرة والجيزة

- حي باب الشعرية: شارع باب البحر، وميدان باب الشعرية.

- حي الحلمية: 20 شارع سكة راتب.

- مدينة 15 مايو: مجاورة 11.

- مصر القديمة: 7 شارع الجبالي، الفرنساوي.

- حي السيدة زينب: ميدان بركة الفيل.

- حلوان: 23 شارع حيدر باشا.

- منطقة أبو رواش في الجيزة.

- منطقة بولاق الدكرور: شارع ناهيا.

- حي المهندسين: 2 شارع يثرب، الطائف.

- حي الدقي: شارع عبدالرحيم صبري.

- حي الهرم: شارع الكوم الأخضر.

- حي فيصل: منطقة الطالبية البحرية.

- مدينة 6 أكتوبر: الحي السادس.

- شارع الجمهورية: أوسيم.

- حي إمبابة: 55 شارع مدينة التحرير.

- منطقة المساكن الشعبية، بساقية مكي، الجيزة.

- منطقة منشأة البكاري بحي الهرم.

- حي امبابة: 41 شارع السلام.

- حي امبابة: 28 شارع المنصورة، وعمارة الأوقاف.

- مدينة الحوامدية: شارع الجمهورية بجوار البوسطة.

- منطقة أرض الجمعية: شارع عمر بن الخطاب، الجيزة.

- ميدان فيني: 4 شارع السد العالي.

- المهندسين: 9 شارع أحمد عرابي.

- 24 ميدان السيدة عائشة.

- حي الخليفة: 14 شارع المنشية.

- حلوان: مساكن صلاح سالم.

- منطقة باب الفتوح: 11 شارع البنهاوي.

- منطقة منشية ناصر: بلوك 1.

- حي القلعة: 67 شارع القلعة.

- حي الفجالة: 69 شارع كامل صدقي.

- حي الجمالية: شارع بيت القاضي.

- حي الموسكي: 14 حارة درب الجنينة.

- حي الهرم: منطقة كفر الجبل.

- منطقة شارع صبري حمدي: نزلة السمان.

- حي عابدين بميدان الجمهورية.

- وسط البلد: 1 شارع شريف باشا.

- حي عابدين: 3 حارة مشتهر.

- حي العتبة: 11 عمارات الأوقاف.

- حي الزمالك: 159 شارع 26 يوليو.

- حي عابدين: 22 حارة التمساح.

- حي الموسكي: 6 شارع المزين.

- حي المعادي: شارع النهضة وشارع دجلة.

- منطقة المساكن الشعبية بجوار مستشفى المقطم، حي المقطم.

- حي العتبة: 6 شارع ميدان العتبة.

- منطقة قصر النيل: عمارة أ بشارع محمد حلمي.

- منطقة أبوالريش: 6 شارع الرشيدي.

- حلوان: امتداد شارع المساكن.

- حي البساتين: شارع إبراهيم محمد.

- منطقة مصر القديمة: 167 شارع كورنيش النيل.

- ميدان الباشا بشارع المنيل بمصر القديمة.

- حي جاردن سيتي: 7 شارع لاظوغلي.

يذكر أنّ عدد المجمعات الاستهلاكية والمنافذ الحكومية في جميع محافظات الجمهورية، وصل الى 40 ألف منفذ.