«قبل ما تروح البنك».. تعرف على أعلى شهادة تقدمها البنوك المصرية

يهتم كثير من المواطنين بالبحث عن أعلى شهادة تقدمها البنوك المصرية، قبل اتخاذ خطوة شراء شهادة أو وضع الأموال في أي من الأوعية الادخارية الأخرى، حيث تتنافس جميع البنوك العاملة في السوق المصرية على تقديم أفضل الخدمات وطرح الأوعية الادخارية ذات العائد المميز لجذب المواطنين لشراء منتجاتها.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، تفاصيل أعلى شهادة تقدمها البنوك المصرية، من خلال شراء شهادة «القمة» بالعملة المحلية المقدمة من بنك مصر، التي تستمر لمدة 3 سنوات، ومميزات وقواعد شراء تلك الشهادة.

مميزات وقواعد شراء شهادة «القمة» من بنك مصر

- مدة الشهادة 3 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- دورية صرف العائد: يصرف بشكل شهري بعملة الجنيه المصري.

- العائد على الشهادة: عائد ثابت 19% طوال فترة الشهادة بالجنيه المصري.

- يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادة.

- وتصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

- الشهادة قابلة للتجديد.

قواعد استرداد قيمة الشهادة

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة والمعلنة من جانب البنك.