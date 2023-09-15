نائبة: جلسات الحوار الوطني على مدار 4 شهور أثمرت عن نتائج وتوصيات هامة

أشادت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، بالمرحلة الأولى من الحوار الوطني، مشيرة الى أنه خلال حوالي 4 شهور من جلسات الحوار الوطني أثمرت عن نتائج وتوصيات هامة.

بدء تنفيذ بعض التوصيات

وأضافت عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، خلال لقائها على قناة «إكسترا لايف» أنه بدأ تنفيذ بعض من تلك التوصيات قائلًا «بدأت تنفيذ توصيات منها، ومنها تشريعات وخطط في الاستثمار وفي الصناعة، وهو ما يدل على جدية الحوار الوطني».

نتحاور من أجل مخرجات تفيد الدولة

وتابعت «إحنا بنتحاور عشان نخرج بمخرجات تفيد الدولة وأعتقد إن بدايات المرحلة الأولى أثمرت عن نتائج هايلة، واتكلمنا عن قلة دور السينما والمسرح في مصر وخصوصا في المحافظات ودا بيؤدي إلى إن الأعمال السينمائية والمسرحية مش بتعود بالعائد المادي، لأن اللي بيشاهدوها الموجودين في العواصم».

تسهيل الإجراءات للشركات الصغيرة

واستكملت «من أهم الأطروحات تسهيل الإجراءات للشركات الصغيرة التي تحاول أن تنتج سواء أفلام مستقلة أو أفلام روائية، وبالتالي كانت هناك أفكار كثيرة جيدة خاصة أن تلك الصناعة تدخل ناتج كبير لو أخذت حقها».