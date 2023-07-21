«النقل» تُوثق تشغيل محور سمالوط التنموي.. يسهم في تنمية الصعيد

وثقت وزارة النقل، تشغيل محور سمالوط التنموي في محافظة المنيا ضمن شرايين التنمية في صعيد مصر، في فيديو جديد على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، موضحة أنه قبل 2014 كانت المسافات البينية بين محاور النيل 100 كم، الأمر الذي يتطلب قطع المواطن لمسافة 100 كم لكي يعبر النيل من الشرق إلى الغرب أو العكس.

تفاصيل محور سمالوط التنموي

وأضافت وزارة النقل، أن المحور يبلغ طوله 24 كم وعرضه 21 مترا ويشمل 47 عملا صناعيا، ويربط الطريق الصحراوي الشرقي بالطريق الزراعي شمال مدينة سمالوط والطريق الصحراوي غرباً، عابرا نهر النيل.

ونوهت إلى أن المحور يسهم في تنمية الصعيد من خلال الربط مع مناطق الاستصلاح الزراعي والتنمية الزراعية، غرب المنيا، والتوسع في مشروعات التنمية الصناعية شرق نهر النيل، والمساهمة في التنمية السياحية خاصة السياحة الدينية نظراً لقربه من المزارات الدينية.

أهمية المحاور على النيل

وفي سياق متصل، أكد الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ الطرق والنقل بكلية الهندسة جامعة بني سويف، أن وزارة النقل نفذت العديد من المحاور التنموية المهمة في الفترة الأخيرة، موضحاً أن هذه المحاور تسهل حركة المواطنين بجانب زيادة العوائد الاقتصادية سواء المباشرة أو غير المباشرة.

وأضاف الدكتور عبدالله أبوخضرة لـ«الوطن»، أن محور سمالوط التنموي، خير دليل على اهتمام الدولة بتنمية الصعيد، خاصة وأن المحور سيفيد على المستوى الزراعي من ناحية والمستوى الصناعي من ناحية أخرى، لافتاً إلى أن جميع المحاور يتم تنفيذها وفق مواصفات الجودة العالمية.