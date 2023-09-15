أحمد فايق: زوجة الدكتور أحمد مرسي الكورية ساعدته على الانخراط في المجتمع

سلط برنامج «لوغاريتم»، مع الإعلامي أحمد فايق، والمُذاع عبر قناة «DMC»، مساء اليوم الجمعة، الضوء على نموذج العريس المصري والعروسة الكورية.

الزوجة الكورية تغلبا على فارق الثقافة

وقال أحمد فايق إن زوجة الدكتور أحمد مرسي عبدالدايم، هي ميجن كيم أو اسمها الحالي «آية» التي تغلبت على صعوبة فرق الثقافة الكورية عن المصرية وساعدت زوجها على الانخراط في المجتمع الكوري، وكذلك أنجبت منه طفلة صغيرة روعة في الجمال والرقة.

تحدي مصري كوري

وأجرى الإعلامي أحمد فايق تحديا بين الدكتور أحمد مرسى وميجين كيم «آية» زوجته الكورية للكشف عن مدى التوافق في الثقافة.

وكشف التحدي عن أن الزوجة هي من تقوم بالطبخ وأعمال المنزل، وهي من اشترت جهاز الزواج، وأوضحت أنها تحب أكل الكشري، ولكنها لا تحب الفلافل، بينما الزوج يبدأ في المصالحة مع زوجته، وأكثر عملا، كما أن مرتبه أكبر من زوجته، وهو صاحب شقة الزوجية.