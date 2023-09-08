غسالة ذكية وثلاجة بشاشة موبايل.. أحمد فايق: ثورة تكنولوجية في كوريا

استعرض الإعلامي أحمد فايق، التكنولوجيا الحديثة بالأجهزة الإلكترونية بكوريا، مثل الغسالة التي تحتوي على دولاب ومجفف، والثلاجة التي تحتوي على شاشة موبايل، وغيرها من الأجهزة التي تعكس ثورة التكنولوجيا في كوريا.

تعليق الملابس على شماعات للتجفيف

وذكر أحمد فايق خلال تقديمه برنامج «لوغاريتم»، عبر قناة DMC، أن الملابس بعد خروجها من الغسالة يتم تعليقها على شماعات لتجف، وهناك مكان لوضع الأحذية، واستعرض «فايق» ثلاجة حديثة بها شاشة موبايل.

جولة في شوارع كوريا

من ناحية أخرى أجرى فايق جولة بشوارع كوريا، قدم نماذج من الباعة البسطاء في الشارع، مثل بائعي النوجا والذين يشبهون إلى حد كبير بائعي التين الشوكي في مصر، ويبلغ ثمن الواحدة حوالي 5 دولارات.