أحمد فايق: جامعة هارفارد أثبتت خلال 80 عاما أن السعادة ليست بالشهرة والمال

قال الإعلامي أحمد فايق، إن هناك دراسة أجرتها جامعة هارفارد على مدار 80 عاما، وكانت تطرح سؤالا يطرحه كل شخص على نفسه باستمرار، ويتعلق السؤال بمفهوم السعادة وما يجعل الشخص سعيدا، هل المال أم الجاه أم الشهرة أم النجاح في العمل؟.

أجريت الدراسة على مدار 80 عاما

وأضاف «فايق»، خلال تقديمه برنامج «لوغاريتم»، المذاع على قناة «DMC»، أن جامعة هارفارد الأمريكية، التي تعد واحدة من أكبر الجامعات على الصعيد العالمي، أجرت هذه الدراسة على مدار 80 عاما، واستهدفت الجد والابن والحفيد، وبدأت تتابع معهم رحلة حياتهم.

أسباب السعادة

وأوضح أن هذه الدراسة توصلت إلى أن الجاه أو المال أو الشهرة أو العمل أسباب لإيجاد السعادة عند الإنسان، وإذا بقي الشخص وحيدا معزولا بعيدا عن محيط أسرته وأصدقائه فلن يجد السعادة، لافتا إلى أن أحد رؤساء أمريكا كان أحد مفردات أو عينات الدراسة.