«مركز السيطرة» في بني سويف.. نظم اتصالات حديثة لسرعة التعامل مع «الطوارئ»

انتهت محافظة بنى سويف من إنشاء مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة، ليضم 16 مقعداً من كافة الجهات المعنية بإدارة الأزمات، إلى جانب تدريب العناصر المكلفة بإدارة المركز فى إطار جهود الدولة لإنشاء فروع للشبكة فى جميع المحافظات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

ويسهم مركز السيطرة الموحد فى التدخل السريع أثناء الأزمات، باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة، لتحقيق التعاون والتكامل بين الأجهزة التنفيذية، لتقليل زمن الاستجابة وسرعة التعامل مع الطوارئ، بالإضافة إلى تحسين جودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية، حيث تعتمد الشبكة على نظام اتصالات مستقل عن شبكات الاتصالات المحمولة القائمة، وتستخدم أحدث التكنولوجيات والأساليب المتوافرة حالياً فى مجال الاتصالات.

نقلة حضارية تكنولوجية كبيرة نحو التحول الرقمي ويدعم عمليات اتخاذ القرار أثناء الأزمات

مركز السيطرة يعد نقلة حضارية كبرى فى التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة موحدة تضم جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة، ما يساهم بشكل كبير فى التدخل السريع وقت حدوث الأزمات، واستكمالاً لمسيرة الدولة نحو التحول الرقمى، لافتاً إلى أن المركز يستهدف تحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ وتقليص زمن الاستجابة للحدث، والتعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية وإتاحة البيانات، إذ إن إنشاء المركز أحد أهداف رؤية مصر 2030، لدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، فضلاً عن الحفاظ على الممتلكات العامة، وتحقيق الأمن والأمان من خلال شبكة موحدة ومؤمّنة لاتصالات وتطبيقات وأنظمة الجهات الحكومية. يأتى إنشاء المركز فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإنشاء شبكة الطوارئ والسلامة العامة لتكون العمود الفقرى لاتصال الجهات الإدارية بالدولة وتعميم استخدام خدماتها وإمكانياتها وتطبيقاتها لتحقيق السيطرة الكاملة والتعاون بين جميع الجهات المعنية فى إطار شبكة لاسلكية متطورة مؤمّنة بالكامل وطبقاً للمعايير والمقاييس العالمية.